Demirbaş: Kimse bizim adımıza karar veremez

Başkan Demirbaş, yönetici Fuad Ayar, Dursun Güney ve Faruk Ayar’ın hazır bulunduğu toplantı da spor kamuoyunu bilgilendirdi.

KİMSE BİZİM ADIMIZA KARAR VERMESİN

Sultanorhanspor’la ilgili bütün kararları Sultanorhanspor yönetiminin vereceğini kaydeden Başkan, birileri bizim adımıza kararlar almış haberimiz yok. Kulübü fesh etmişiz, kulüp binasını Belediye’ye vermişiz. Bu bilgiler asılsızdır. Kimse bizim adımıza karar vermesin.

KULÜP BİNASINI GEBZE MÜFTÜLÜĞÜNE HİBE ETTİK

Sultanorhanspor’da geçtiğimiz haftada tabiri caizse ‘taşlar yerinden oynadı.’ Yönetim spor kamuoyunda şok etkisi yaratan radikal kararlar aldı. Son 10 yıldır şampiyonluğa takımlar kurarak bölgenin marka kulübü olan turuncu beyazlılar 2013-2014 sezonunda süper amatör ligde Kocaeli şampiyonu olarak BAL ligine çıkma başarısı göstermişti. Her sezon kurduğu iddialı kadrolar ve yaptığı güçlü yönetimlerle bölge futbolunun marka değerini yükselten Sultanorhanspor’da yönetim ortak bir karar alarak süper amatör lige katılmayacağını resmen duyurdu. Başkan Murat Demirbaş ve yönetici Fuad Ayar kulüp binasını Gebze Müftülüğüne hibe ettiklerine resmen açıkladı.

SORUN PARA DEĞİL!

Süper amatör lige katılmama kararını önceki gün resmileştiren Sultanorhanspor’da başkan Murat Nuri Demirbaş; Sorun asla para yada yönetimsel değil, biz yıllardır amatör futbola bir şekilde ciddi destekler verdik. Yanlış giden bir şeylerin olduğu kanaatine vardık. Başka takımlarda cüzi paralara oynayan futbolcular söz konusu Sultanorhanspor olunca astronomik taleplerde bulunuyor. Nereye kadar böyle gideceği noktasında düşünüp ortak kararla yepyeni bir sayfa açmaya karar verdik. Bizler, gençler ve spor camiası için hayırlı olsun.

BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ

Geçen sezona uzun vadeli Altyapı projesiyle yola çıktıklarını ve buna göre güçlü bir Teknik kadro kurduklarını ancak A takımın bir anda şampiyonluk yarışının içine girmesiyle hedeften saptıklarını kaydeden Demirbaş, açıkçası altyapıyı unuttuk, sezon sonunda ciddi bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kaldık ve sportif başarıya ulaşamadık. Sezon başında belirlediğimiz bütçenin iki katını harcadık. Burada bütün sorumluluk bizlerde geride kalan sezona dair 40 bin TL borçlarının bulunduğunu kaydeden Başkan, bunu da ödeyeceklerini ifade etti.

BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARINA İNANIYORUZ

Başkan Demirbaş; ‘ Sultanorhanspor’u kapatmak gibi bir düşüncemiz hiç olmadı. Bu kesin ifadelerle kullanılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Toplantı yaptık, hep birlikte karar verdik. Sadece A takıma katılmıyoruz. Altyapı da 300’den fazla sporcumuz var. Bu sayıyı arttırmayı amaçlıyoruz. İdmanlarımız devam ediyor. Sultanorhanspor olarak Altyapı takımlarımızla lige katılacağız. Belki hiç, belki de uzun bir süre A takım düşünmüyoruz. Olsa bile öz kaynaklarımızla olacak. Bu toprakların çocuklarıyla, onlara hak ettikleri değeri vermeyi amaçlıyoruz. Bu konuda kararımız nettir.

AHLAKLI GENÇLER YETİŞECEK

Sultanorhanspor kulüp binasının Belediye’ye verilme iddiasıyla ilgili yanlış bilgi ve yönlendirmelerin olduğunu kaydeden Başkan, aslı olmayan bilgiler. Bu konuda kimseyle görüşmemiz olmadı. Telefonumuz bir kere bile çalmadı.

GEBZE AMATÖR EVİNDE ÇALIŞMALARA DEVAM

Bilindiği gibi prefabrik kulüp binasını SultanOrhanspor’un o dönem yöneticileri şahsi katkı ve çabalarıyla yaptı. Biz o yere her ay kira ödedik. Büyüklerimizin de öneri ve telkinleriyle; ahlaklı, bilgili ve eğitimli gençlerin yetişmesi için Gebze Müftülüğüne hiçbir ücret talep etmeden hibe ettik. Orada çok amaçlı eğitimler verilecek. Yüzlerce gencimiz üst düzey ahlak eğitimi alacak. Her şey sadece futboldan ibaret değil. Bizlerde çalışmalarımızı Gebze Amatör evindeki lokalimiz de sürdüreceğiz.

GEBZESPOR’UN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Gebzespor’un her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan, başarılı olmalarını yürekten istiyoruz. Kent büyüklerimizin birlik beraberlik noktasında önderlik yapmaları gerekiyor. Eskişehir’de oynanan final maçında tüm kent tek yürek oldu. Biz de Sultanorhanspor yönetimi olarak tam kadro oradaydık. Aynı birlik beraberlik ve samimiyet sürdürülebilirse Gebzespor başarılı olmaya devam eder. Birlik beraberliğin ve samimiyetin olduğu her ortama bizler gibi herkes destek vermeye hazır’ olur.

SPOR CAMİASINA TAVSİYE

Gebze bölgesinde spora ve futbol kulüplerine destek vermek isteyen onlarca sanayici ve iş adamının olduğunu kaydeden Başkan, birçok konuda tedirginlik yaşıyorlar. Sanayici ve iş adamlarını spor camiasının içine çekmek için her konuda samimi ve şeffaf olunması gerektiğini belirten Demirbaş, onları sadece para olarak görmemek gerek ve kısa vadede ne kazanırsam kardır mantığıyla hareket etmemek gerek.

SİYASETİN İRFAN AYAR’LARA İHTİYACI VAR

Siyasi arena da bir süre görev yaptığını kaydeden Murat Nuri Demirbaş, siyasetle spor camiası arasında çok büyük fark var. Spor camiasının içinde olmaktan dolayı mutluyum. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Siyasetimizin Ak Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar gibi temiz isimlere daha çok ihtiyacı var’ diye konuştu.