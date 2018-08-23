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Bugün 11:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:28 TSİ )

Engin Varıcıoğlu futbola veda etti

Kocaeli'nin çok sevilen kalecilerinden Engin Varıcıoğlu futbolu bırakma kararı aldı.

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Kocaelispor’da da 4 sezon önce anlaşılan ancak forma şansı bulamayan Engin, Çayırovaspor ile çok özel ve unutamayacağı sezonları geride bıraktı. Engin duygusal bir veda konuşması yaptı ve şu düşüncelere yer verdi:

BENDEN HOŞGÖRÜ VE ANLAYIŞINIZI ESİRGEMEDİNİZ

Değerli ailem, dostlarım, abilerim, yöneticilerim, sporcu arkadaşlarım, gazeteci dostlarım…
Futbol hayatım boyunca bana her zaman yol gösterip, fırsatlar veren, güvenen, hoşgörü ve anlayışını esirgemeyen, hüznümü, mutluluğumu paylaşan herkese teşekkür ve saygılarımı sunarım. 

EASYGO ENGLİSH

Çok sevdiğim futbol, hayatımda önceliğim olmuştur ve her ne kadar amatör seviyede de olsa bu işi ikinci planda yapamayacak kadar profesyonel yaşamaya çalıştım. Bu nedenle çok sevdiğim bu sporu hak ettiği yerde bırakarak, bundan sonraki yaşantımı, kendi görev yaptığım okulumdan geri kalan zamanımda değerli eşim Müge Varıcıoğlu’nun öncülüğünde açtığımız “Easygo English” İngilizce Dil Okulu’muzun faaliyetlerinde rol alarak devam ettireceğim. Son olarak spora da bana kattığı tüm değerler, sağlık, sıhhat ve siz değerli dostlarım için teşekkür ediyorum. Sporla ve sağlıcakla kalın.

Bugün 11:26 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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