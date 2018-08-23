Bize göre geçen sezonun altın 11’i

2. ve 3. liglerde yeni sezon 1 ve 2 Eylül’de başlayacak. İlimiz profesyonel futbol takımları arasında geçen sezon parlayan kulübümüz şampiyonluk yaşayan Darıca Gençlerbirliği oldu. Kocaelispor, Gölcükspor ve Körfez Spor Kulübü istediği sonuçları elde edemedi, Körfez ekibi 3. Lig’e düştü. Geçen sezon mücadele eden profesyonel takımlarımızdan oluşan altın 11 oluşturduk ve listeye Darıca’dan 4, Kocaelispor’dan ve Körfez’den 3’er, Gölcükspor’dan da 1 futbolcuyu koyduk.

İşte bize göre geçen yılın altın 11’i

1-Gökhan Köstereli – Darıca – Kaleci (Boluspor’a transfer oldu)

2-Alper Tursun – Darıca – Sağ bek (Sakaryaspor’a transfer oldu)

3-Hayrullah Bilazer – Darıca – Sol bek (Boluspor’a transfer oldu)

4-Murat Soner Başak – Kocaelispor – Stoper - (Kocaelispor’da kaldı)

5-Ali Keten – Kocaelispor – Stoper (Kocaelispor’da kaldı)

6-Mesut Özdemir – Kocaelispor – Merkez Orta Saha - (Kocaelispor’da kaldı)

7-Semih Üstün - Körfez Spor– Merkez Orta Saha (Körfez’de kaldı)

8-Emrecan Yıldızhan –- Körfez Spor - Sol açık (Körfez’de kaldı)

9-Halil Çelik – Darıca – Sağ açık – (Erokspor’a transfer oldu)

10-Melih İnan –Körfez Spor– Forvet – (Uşakspor’a transfer oldu)

11-Berke Bıyık – Gölcükspor – Forvet (Tire 1922’ye transfer oldu)

Teknik Direktörler

Uğur Balcıoğlu (Darıca Gençlerbirliği)

Galip Gündoğdu (Kocaelispor)