Alikahya 10 numarasını buldu!

1. Amatör Lig D Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Alikahyaspor 10 numarasını buldu. Geride bıraktığımız sezon Kocaeli Güneşspor’da başarı ile forma giyen, Kocaelispor’da da ter döken orta sahaya oyuncusu Atilla Altan, Sarı Beyazlı ekip ile resmen anlaştı.

İLİMTEPE İLE GÖRÜŞÜYORDU

Atilla kısa bir süre önce Süper Amatör Lig takımlarından İlimtepe Futbol Kulübü ile ön anlaşma yapmış, hatta bu takım ile antrenmanlara da çıkmıştı. İlimtepe ekibinin genel koordinatörü Metin Özkan ile görüşen Atilla, Körfez ekibine teşekkür etti yakın arkadaşlarının yer aldığı Alikahya’ya geçti.