İlimizin başarılı kalecilerinden Melih Tüfekçi, Süper Lig takımlarından Sivasspor’un U-19 takımına transfer oldu. Körfez Futbol Kulübü’nde U-16 ve U-17 takımlarının kalesini koruyan Melih, bundan böyle Sivas ekibinin kalesine geçecek. Kocaeli Gençspor, Kocaelispor Güneşspor ve 41 Futbol Kulübü takımlarındaki futbolu ile parlayan 10.08.2001 İzmit doğumlu Melih’e bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.
Bugün 11:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:36 TSİ )
İzmitli Melih, Sivasspor’da!
İlimizin başarılı kalecilerinden Melih Tüfekçi, Süper Lig takımlarından Sivasspor’un U-19 takımına transfer oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:34 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz