İzmitli Melih, Sivasspor’da!

İlimizin başarılı kalecilerinden Melih Tüfekçi, Süper Lig takımlarından Sivasspor’un U-19 takımına transfer oldu. Körfez Futbol Kulübü’nde U-16 ve U-17 takımlarının kalesini koruyan Melih, bundan böyle Sivas ekibinin kalesine geçecek. Kocaeli Gençspor, Kocaelispor Güneşspor ve 41 Futbol Kulübü takımlarındaki futbolu ile parlayan 10.08.2001 İzmit doğumlu Melih’e bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.