Harun Kayraldağ, Bağçeşmespor’da

Kısa bir süre önce Uzuntarla Belediyespor ile anlaşan ancak sezon başlamadan Yeşil Beyazlı kulüpten ayrılan Harun Kayraldağ eski kulübü Bağçeşmespor’a söz kesti. İzmit ekibi ile geçmişte başarılı bir sezon geçiren Kayraldağ, öncelikli hedeflerinin ilk 4 içinde ligi tamamlayıp Play-Off’a kalmak olduğunu belirtti. Bağçeşmespor 1. Amatör Lig D Grubu’nda İzmit Sanayi, Uzunçiftlik, Körfez Esen, Gölcük Asarköy, Kirazpınar, Seka Doğan, Alikahya, Yuvacıkspor ve Tavşancılspor ile mücadele edecek.