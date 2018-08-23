Güneşspor’dan Boluspor’a!

İlimizin en başarılı alt yapı gruplarına sahip olan takımlarından Kocaeli Güneşspor’da forma giyen Ahmet Berke Yağız ve Muhammed Özkan, Boluspor’a transfer oldu. Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun “Boluspor’da 30 yıldır alt yapı sorumluluğunu yapan Cüneyt Karakuş hocam, oyuncularımızı beğenip Boluspor’a tavsiye eden Ali Kanbur hocam ile birlikte Güneşspor kulübümüzü ziyarete geldiler. Güneşspor’umuzun sporcularından 2003’lü forvet Ahmet Berke Yağız ve 2002’li kalecimiz Muhammet Özkan’ı Boluspor’a gönderdik. Boluspor’a transfer olan sporcularımız için hayırlısı olsun. Güneşspor üretmeye devam edecek” dedi.