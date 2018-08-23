Alemdar: Hedef bu yıl Dünya Şampiyonluğu

Kızları, son derece sert bir spor olan futbolda eğiten ve her birini dünya çapında milli birer yıldız haline getiren, milli takımları adeta işgal eden Hasan Alemdaroğlu, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. Barbaros Hayrettin Lisesi öğretmeni Hasan Alemdaroğlu, 5 ay önce İsrail’de Brezilya gibi bir dünya devine kafa tutulup, kıl payı verilen şampiyonluğu bu kez yakalamaya ant içmiş durumda. Bunun için kızlarını bayramın birinci günü bile çalıştırdı. Bayramın ilk günü Ürdün milli takımı ile maç yapan kızlarımız, maçlarına ve çalışmalarına devam edecek. Bu arada cehennem sıcaklarında çalışmalar sürüyor. Çünkü kulübün kamp yapma imkanı yok. Kısacası, kadının futbolda da adı yok.