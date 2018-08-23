Kızları, son derece sert bir spor olan futbolda eğiten ve her birini dünya çapında milli birer yıldız haline getiren, milli takımları adeta işgal eden Hasan Alemdaroğlu, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. Barbaros Hayrettin Lisesi öğretmeni Hasan Alemdaroğlu, 5 ay önce İsrail’de Brezilya gibi bir dünya devine kafa tutulup, kıl payı verilen şampiyonluğu bu kez yakalamaya ant içmiş durumda. Bunun için kızlarını bayramın birinci günü bile çalıştırdı. Bayramın ilk günü Ürdün milli takımı ile maç yapan kızlarımız, maçlarına ve çalışmalarına devam edecek. Bu arada cehennem sıcaklarında çalışmalar sürüyor. Çünkü kulübün kamp yapma imkanı yok. Kısacası, kadının futbolda da adı yok.
Bugün 11:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:42 TSİ )
Alemdar: Hedef bu yıl Dünya Şampiyonluğu
Kentimizin son 15 yıldaki en başarılı teknik adamı şüphesiz kadın futbolunun sembolü haline gelmiş olan Hasan Alemdaroğlu, Trabzon kökenli ailenin Düzce doğumlu evladı. Hasan hoca, yaklaşık 15 yıldır kentimizde ve iki Dünya ikinciliğiyle adeta mucizeye imza attı. Alemdaroğlu, bu sene ise “Artık Dünya Şampiyonluğu gelmeli” diyor.
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Bugün 11:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz