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Kandıra sahillerinde bayram yoğunluğu

Kocaeli'nin Karadeniz'e 81 kilometre kıyısı bulunan ilçesi Kandıra'daki turizm tesisleri Kurban Bayramı'nda tam kapasite hizmet veriyor. 4'ü mavi bayraklı onlarca plaj ve koyu barındıran ilçedeki tatil beldeleri 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

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Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, yeşil ve mavinin sihirli uyumunu barındıran Kandıra sahillerine akın etti. Özellikle Ankara, Eskişehir ve İstanbullu yerli turistler, bayram tatili için ilçenin öne çıkan tatil beldeleri olan Kerpe, Kefken, Cebeci, Kumcağız, Babalı, Seyrek ve Bağırganlı'daki konaklama tesislerini doldurdu. Mavi bayraklı Kerpe, Kumcağız, Cebeci ve Bağırganlı plajlarıyla doğa harikası koylar, serinlemek isteyen tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Mavi bayraklı plajlarda şemsiye açacak yer bulmak neredeyse mümkün olmuyor.

Kartal Kayalarına turist akını

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Kerpe'nin kıyı şeridinde bulunan ve "Kartal Kayaları" olarak adlandırılan falez oluşumları, en fazla turist çeken noktalar arasında yer alıyor. Tırmanarak kayaların üzerine çıkan adrenalin tutkunu gençler, 15 metreyi bulan yükseklikten Karadeniz'in serin sularına atlıyor. Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre güzel geçen sezonun bayram tatiliyle daha da hareketlendiğini söyledi.

"Tesislerimiz Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce rezervasyonlarda yüzde 95 doluluk oranına ulaştı, şu anda tam kapasite hizmet veriyoruz. Birçok ziyaretçiyi geri çevirmek zorunda kaldık." diyen Güneş, şöyle konuştu:

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"Kandıra'ya gelen turist sayısı her geçen sene artıyor, bir kere gelen öbür sene yanında başkasıyla birlikte geliyor. Geçen yıl 500-550 bin civarında turist gelmişti, bu yıl bayram tatiliyle birlikte 600-650 bin turist geldiğini düşünüyoruz. Artık yatak sayımız yetersiz kalıyor, çıtayı yükseltecek yeni tesisler yapılması gerekiyor. Bu gidişle 10-15 yıl sonra Avşa Adası, Erdek ve Ayvalık'taki yoğunluğun aynısını burada yaşayacağımızı düşünüyorum. Onun için buna hazırlık olmamız lazım şimdiden." Güneş, hava şartları uygun olduğu takdirde ekimin ilk haftasına kadar Kandıra'da denize girilebildiğine dikkati çekerek, bayramdan sonra gelen turistlerin av sezonunun başlamasıyla yerli balıklarının tadına bakabileceğini kaydetti. 

Bugün 11:24 TSİ - Gündem

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Yorumlar

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Dr Ersoy Kandemir - Her sene oluşan bu yoğunluğa göre devletimizin tüm birimleri gerekli önlemli alır mı,fettullahlı yıllarda alınmış mı,gerekli kıyaslamalar yapıldığında gerçekler nü resim gibi ortadadır!

Yanıtla . 0Beğen 23 Ağustos 13:22

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