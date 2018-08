Körfez Emniyet'te bayramlaşma yapıldı

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tütünçiftlik Merkez Karakolu'na giderek emniyet teşkilatı ile bayramlaştı. Kaymakam Can’a Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Emniyet Müdürü Yusuf Aydın ve Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun da eşlik etti. Personelin bayramını kutlayan Kaymakam Can, polis teşkilatına moral verdi. Tütünçiftlik Merkez Karakolu personeli de Kaymakam Can ve beraberindeki heyete teşekkür etti.