Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tütünçiftlik Merkez Karakolu'na giderek emniyet teşkilatı ile bayramlaştı. Kaymakam Can’a Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Emniyet Müdürü Yusuf Aydın ve Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun da eşlik etti. Personelin bayramını kutlayan Kaymakam Can, polis teşkilatına moral verdi. Tütünçiftlik Merkez Karakolu personeli de Kaymakam Can ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Bugün 11:54 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:55 TSİ )
Körfez Emniyet'te bayramlaşma yapıldı
Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tütünçiftlik Merkez Karakolu'na giderek emniyet teşkilatı ile bayramlaştı.
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Bugün 11:54 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz