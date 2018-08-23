Körfez Kaymakamlığı ile Körfez Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 'Kent Bayramlaşma Programı'nda, Körfezliler bayramlaştı. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma etkinliğine Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, esnaflar, iş adamları, muhtar adayları ve vatandaşlar katıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, günün anlam ve önemine dair birer konuşma yaparak, katılımcıların bayramını kutladıklarını söylediler. Bayramlaşma programı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Bugün 12:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:17 TSİ )
Körfez’deki bayramlaşmada birlik ve beraberlik mesaj verildi
Körfez Kaymakamlığı ile Körfez Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 'Kent Bayramlaşma Programı'nda, Körfezliler bayramlaştı.
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Bugün 12:15 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz