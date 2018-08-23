Körfez’deki bayramlaşmada birlik ve beraberlik mesaj verildi

Körfez Kaymakamlığı ile Körfez Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 'Kent Bayramlaşma Programı'nda, Körfezliler bayramlaştı. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma etkinliğine Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, esnaflar, iş adamları, muhtar adayları ve vatandaşlar katıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, günün anlam ve önemine dair birer konuşma yaparak, katılımcıların bayramını kutladıklarını söylediler. Bayramlaşma programı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.