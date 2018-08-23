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Saral, çikolata ikram etti

Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral ve muhtarlar dernek binasında bayramlaştı.

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Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral ve muhtarlar dernek binasında bayramlaştı. Saral, bütün muhtarlara çikolata ikramında bulundu. Bayramlaşmada konuşan Başkan Saral, “Öncelikle güzel bir bayram geçirmemizi diliyorum. Bugün siz değerli arkadaşlarımızla bayramlaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bayram ülkemize, milletimize ve hepimize hayırlı olsun” dedi.

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