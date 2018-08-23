Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral ve muhtarlar dernek binasında bayramlaştı. Saral, bütün muhtarlara çikolata ikramında bulundu. Bayramlaşmada konuşan Başkan Saral, “Öncelikle güzel bir bayram geçirmemizi diliyorum. Bugün siz değerli arkadaşlarımızla bayramlaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bayram ülkemize, milletimize ve hepimize hayırlı olsun” dedi.
Bugün 12:16 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:17 TSİ )
Saral, çikolata ikram etti
Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral ve muhtarlar dernek binasında bayramlaştı.
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Bugün 12:16 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz