Körfez ilçesindeki Ağadere Caddesi'nde bulunan Bay Haluk adlı iş yerinin sahibi Murat Durudeniz için, doğum günü etkinliği düzenledi. Durudeniz için özel pasta yaptırıldı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Durudeniz'e yanında bulunanlar ' İyi ki doğdun Murat' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğunu dile getiren Murat Durudeniz, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Bugün 12:17 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 12:18 TSİ )
Durudeniz’e güzel kutlama
Körfez ilçesindeki Ağadere Caddesi'nde bulunan Bay Haluk adlı iş yerinin sahibi Murat Durudeniz için, doğum günü etkinliği düzenledi.
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Bugün 12:17 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz