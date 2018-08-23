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Durudeniz’e güzel kutlama

Körfez ilçesindeki Ağadere Caddesi'nde bulunan Bay Haluk adlı iş yerinin sahibi Murat Durudeniz için, doğum günü etkinliği düzenledi.

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Körfez ilçesindeki Ağadere Caddesi'nde bulunan Bay Haluk adlı iş yerinin sahibi Murat Durudeniz için, doğum günü etkinliği düzenledi. Durudeniz için özel pasta yaptırıldı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Durudeniz'e yanında bulunanlar ' İyi ki doğdun  Murat' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğunu dile getiren Murat Durudeniz, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Bugün 12:17 TSİ - Yaşam

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