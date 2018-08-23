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Zeki Gürsu: Körfez Belediyesi MHP’nin olacak

Körfez MHP’de önceki gün yapılan bayramlaşma töreninde yaklaşan yerel seçimler ele alındı. İlçe başkanı Zeki Gürsu, “İnanmış kadrolarımızla bu seçimlerde Körfez Belediyesi’ne partimizin bayrağını dikeceğiz” dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Körfez İlçe Teşkilatı'nda bayramlaşma coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Parti binasında düzenlenen bayramlaşma etkinliğine; adı MHP’den belediye başkan adaylığı için geçen eğitimci ve yönetici Azmi Cihat Hatipoğlu da katıldı. Hatipoğlu’na partililer yoğun ilgi gösterdi.

“BAYRAMDAN SONRA SÜREÇ BAŞLAYACAK”

Bayramlaşma programında konuşan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yerel seçimlerde ‘mutlak başarı’ vurgusunda bulunan ilçe başkanı Gürsu, seçim sürecini en iyi şekilde değerlendireceklerini, bayram sonrasında yapılacak toplantının ardından meclis üyelerini belirleyerek yerel seçim startını vereceklerini belirtti.

“KÖRFEZ’İ ALACAĞIZ”

Parti çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Gürsu, “Çok güçlü bir ekiple yola çıkarak Körfez Belediyesi’ne, MHP’nin bayrağını dikeceğiz. İnanmış bir kadro oluşturarak yola çıkacağız. Devlet Bahçeli’nin emir ve komutasında yerel seçimlerde en büyük zaferi ilçemizde yaşayacağız” dedi.

Bugün 12:23 TSİ - Siyaset

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