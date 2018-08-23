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AKP Derince’de bayram coşkusu

AKP Derince İlçe Başkanlığı’nın önceki gün düzenlediği bayramlaşma töreni coşku içinde gerçekleşti. Partililerin büyük ilgi gösterdikleri programa il başkanı Av. Abdullah Eryarsoy da katıldı.

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AKP Derince İlçe yönetimi tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni geniş katılımla gerçekleşti. Parti binasında, ilçe başkanı İbrahim Şirin’in ev sahipliğindeki programa;  AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve partililer katıldı. Katılımın yoğun olduğu bayramlaşmada gençlik kolları başkanı Tanju Yılmaz ile kadın kolları başkan vekili Halime Gökdemir, partilileri selamladı.

ŞİRİN TEŞKİLATLARI ÖVDÜ

Daha sonra söz alan ilçe başkanı İbrahim Şirin, yorulmadan çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi. Derince teşkilatları olarak verilen mücadelede tüm partililerin hakkının olduğunu dile getiren Şirin, “Destek ve gayretlerinizle önemli başarılara imza attık. Bundan sonra da yine hep birlikte çalışacağız. Hepinizin Kurban Bayramı’nızı kutluyorum” dedi.

“KALICI ESERLER BIRAKTIK”

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ise yaptığı konuşmada, teşkilat mensuplarının bayramını kutlayarak, “Hepimiz yerelde Derince’miz, genelde Kocaeli’miz ve ülkemize katkı sunmak için gayret ediyoruz. Derince’deki birçok kalıcı eser kazandırdık. Bu projelerimizin yanı sıra bir taraftan da altyapı ve üstyapı düzenlemelerini yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gelişen ve büyüyen Türkiye’mize katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“MİLLET DİZ ÇÖKMEDİ”

Son olarak konuşan il başkanı Abdullah Eryarsoy ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz üzerinde ekonomik alanda oyunlar oynanıyor. Tarihten beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhu ile aşan milletimiz, maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelmiş ve oyunu bozmuştur. Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'daki gibi milletimiz yine diz çökmemiş ve bundan sonra da çökmeyecektir.”

Bugün 12:25 TSİ - Siyaset

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