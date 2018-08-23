Gölcük İYİ Partililer bayramlaştı

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve yönetimi, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde parti binasında bayramlaştı. Partililerin yoğun katılım gösterdiği bayramlaşma programında konuşan ilçe başkanı İsmail Aynacı, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

“KIRGINLIKLAR BİTSİN”

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Aynacı, “İslam aleminin, Gölcük halkının ve partililerimizin bayramını kutluyorum. Ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Gelinen nokta çok üzücüdür. Temennimiz Türkiye’nin bu sıkıntıları çabuk atlatmasıdır. Ümit ediyorum ki bu bayramda tüm kırgınlıklar sona erer” diye konuştu.