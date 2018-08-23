Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:27 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:28 TSİ )

AKP Körfez’de coşkulu bayram

AKP Körfez İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma etkinliği, parti binasında gerçekleşti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlçe başkanı Şener Söğüt’ün ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma programına AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da katıldı. Ayrıca Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da törende hazır bulunarak partililerle bayramlaştı.

SÖĞÜT VE ÇAKIR KONUŞTU

Törende ilk olarak konuşan ilçe başkanı Şener Söğüt, partililerin Kurban Bayramı’nı kutladı. Söğüt konuşmasında, “24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Teşkilat olarak bu süreçte çok başarılı bir çalışma ortaya koyduk. Şimdi de ulusça ekonomik anlamda yeni bir savaş vermeye başladık. Bu badireyi de hep birlikte atlatacağız” dedi. Daha sonra konuşan milletvekili Sami Çakır ise, gündemdeki konular hakkında bilgiler verdi ve ardından partililerin bayramını kutladı.

Bugün 12:27 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İYİ Parti'de FETÖ tartışması istifa getirdi mask
İYİ Parti'de FETÖ tartışması istifa getirdi
Zeki Gürsu: Körfez Belediyesi MHP’nin olacak mask
Zeki Gürsu: Körfez Belediyesi MHP’nin olacak
Gölcük İYİ Partililer bayramlaştı mask
Gölcük İYİ Partililer bayramlaştı
AKP Derince’de bayram coşkusu mask
AKP Derince’de bayram coşkusu
Bahçeli'den erken seçim açıklaması mask
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Akar, yolsuzluk iddialarını meclise taşıdı mask
Akar, yolsuzluk iddialarını meclise taşıdı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
Milyonlarca emekliye maaş şoku! mask
Milyonlarca emekliye maaş şoku!
Kaya ailesinin acı günü mask
Kaya ailesinin acı günü
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu! mask
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu!
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor! mask
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor!

GALERİ

Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı mask
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı
CHP’ye bayram geldi mask
CHP’ye bayram geldi
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı! mask
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL