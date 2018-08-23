AKP Körfez’de coşkulu bayram

İlçe başkanı Şener Söğüt’ün ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma programına AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da katıldı. Ayrıca Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da törende hazır bulunarak partililerle bayramlaştı.
SÖĞÜT VE ÇAKIR KONUŞTU
Törende ilk olarak konuşan ilçe başkanı Şener Söğüt, partililerin Kurban Bayramı’nı kutladı. Söğüt konuşmasında, “24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Teşkilat olarak bu süreçte çok başarılı bir çalışma ortaya koyduk. Şimdi de ulusça ekonomik anlamda yeni bir savaş vermeye başladık. Bu badireyi de hep birlikte atlatacağız” dedi. Daha sonra konuşan milletvekili Sami Çakır ise, gündemdeki konular hakkında bilgiler verdi ve ardından partililerin bayramını kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz