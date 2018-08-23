Türk Harb-İş üyeleri bayramlaştı

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin geleneksel bayramlaşma merasimi, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleşti. Şube başkanı Turhan Yıldız ve yönetiminin ev sahipliğinde, sendika binasında düzenlenen bayramlaşmaya Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Sekreteri Haldun Kurubacak ve eski Gölcük Tersane Komutanı emekli Tuğamiral Şevki Şekerefeli de katıldı.

“İNSANLIK DRAMINA SESSİZ KALMAYIZ”

Sendika üyeleri ile bayramlaşan şube başkanı Turhan Yıldız, tüm kent halkının bayramını kutladı. Yıldız konuşmasında, “Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde kutlayalım. Hiçbir insanlık dramına kayıtsız, suskun ve sağır kalmadığını kanıtlamış bir medeniyetin mensupları olarak, güzel günler ve bayramlar yaşamayı diliyorum” diye konuştu.

“ZOR GÜNLER YAŞIYORUZ”

Türk Harb-İş Genel Merkez Sekreteri Haldun Kurubacak ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Sendika üyelerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Bayramın ülkemize ve milletimize güzel günlerin getirmesini diliyorum. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. İnşallah bu sıkıntılı günleri de en kısa zamanda atlatıp, yeniden aydınlık günlere ulaşacağız.”