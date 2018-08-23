Birlik Çakır: Bizi dize getiremezler

MHP Gölcük İlçe Teşkilatı’nın, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, parti binasında düzenlenen bayramlaşma programı, partililerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. İlçe başkanı Bilal Çakır’ın ev sahipliğindeki törende MHP’liler, birbirleri ile bayramlaşıp sohbet etme imkanı buldu.

BİRLİKTELİK MESAJI!

Törende konuşan ilçe başkanı Çakır, “MHP ailemizin, tüm İslam aleminin ve partililerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. İnşallah bu bayram ülkemize, milletimize huzur ve mutluluk getirir. Buna hepimizin çok ihtiyacı var. 15 Temmuz’da ülkemizi karanlığa çekmeye çalışanlar şu anda bizi ekonomiyle dize getirmeye çalışıyorlar. Emperyalistler, Türk milletinin gücünü çok iyi bilirler. Bizler bu süreçte birlik ve beraberliğimizi korudukça ülkemize asla bir zarar gelmeyecek” dedi.