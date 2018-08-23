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Bayram bebeği Cihan Hastanesi'nde dünyaya geldi

İzmit Cihan Hastanesi’nde bayram bebeği dünyaya geldi.

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Özel günlerde doğan bebekler her zaman ilgi odağı olmuştur. Kurban Bayramının birinci günü Cihan Hastanesinde Sefanur Özdil ve Uğur Özdil çifti ikinci kız çocuklarını kucaklarına aldı. 3.435 gram normal doğum ile bayram günü dünyaya gözlerini açan bebeğe Elif ismi verildi. Bayram günü çocuklarını kucaklarına alan çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Diğer yandan anne ve bebeğin sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

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