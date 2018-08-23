Özel günlerde doğan bebekler her zaman ilgi odağı olmuştur. Kurban Bayramının birinci günü Cihan Hastanesinde Sefanur Özdil ve Uğur Özdil çifti ikinci kız çocuklarını kucaklarına aldı. 3.435 gram normal doğum ile bayram günü dünyaya gözlerini açan bebeğe Elif ismi verildi. Bayram günü çocuklarını kucaklarına alan çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Diğer yandan anne ve bebeğin sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.
Bugün 12:55 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 16:41 TSİ )
Bayram bebeği Cihan Hastanesi'nde dünyaya geldi
İzmit Cihan Hastanesi’nde bayram bebeği dünyaya geldi.
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Bugün 12:55 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz