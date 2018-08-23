Gölcüklüler bayramlaştı

Bayramlaşma törenine, ilçe protokolü büyük ilgi gösterdi. Bayramlaşma töreninde ilk konuşmayı yapan Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci, tören katılan tüm davetliler ile Gölcük halkına, Hac farizasını yerine getiren Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in selamlarını söyleyerek bayramlarını kutladı. Kaymakam Mustafa Altıntaş ve AKP MKYK üyesi Emine Zeybek de yaptıkları konuşmada katılımcıların bayramlarını kutladı.

ZİYARET ETTİLER

Tören sonrası Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci program dahilinde İlçe Jandarma Komutanlığı, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliği, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Gölcük Belediyesi Huzurevi ve Saraylı Çocuk Köyü ziyaretlerinde bulunuldu.