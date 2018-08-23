AKP'li gençler et dağıttı

Şehit Yasin Börü ve arkadaşları 6 Ekim 2014'te terör örgütü PKK’lılar tarafından Diyarbakır'da vahşi bir şekilde katledilmişti, AKP Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz ve yönetimi tarafından Şehit Yasin Börü’nün anısına Gebze sokaklarından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

BİR ÖLÜR, BİN DİRİLİRİZ

AKP Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz’ın da katıldığı et dağıtımında Yılmaz, “Diyarbakır’da hain bir saldırı sonrasında katledilen Yasin Börü anısına Gebze Gençlik Kollarımızın da desteği ile bugün burada belirlenen ihtiyaç sahiplerine et dağıtımını gerçekleştirdik, Şehidimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve ailesine bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Bir ölür, bin diriliz” ifadelerinde bulundu.