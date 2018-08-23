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Yaşlık: Türkiye’yi kurban olmayacak

Bayramlaşma merasiminde konuşan Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, “Ülkemiz büyük bir ekonomik saldırı altında. Her alanda başarısız kılınmak istenen Türkiye’nin emperyalizme kurban edilmek istenmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların yöneticileri, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde düzenlenen törenle bayramlaştı. Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube binasında gerçekleşen bayramlaşma merasimine sendika yöneticileri büyük ilgi gösterdi. Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık’ın ev sahipliğindeki törende milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

“EKONOMİK SALDIRI VAR”

Törende konuşan il temsilcisi Yaşlık, bayramların kucaklaşmak, kesilen kurbanların da yakınlık anlamına geldiğini dile getirdi. Türkiye’nin büyük bir ekonomik saldırı ile karşı karşıya bırakıldığını dile getiren Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, “Ülkemiz sosyal, ekonomik, askeri ve siyasi alanda başarısız kılınmak isteniyor” diye konuştu.

“ÜLKEMİZ KURBAN OLMAYACAK”

Ekonomiden sosyal hayata kadar çeşitli sıkıntılarla sınanan milletimizin ve hatta insanlığın bayram iklimine ihtiyacı olduğunu dile getiren Yaşlık, “Millet olarak, kriz ve kaos bekleyenlerin aksine, kurban ikliminde yapacağımız yardım, birbirimizle kuracağımız yakınlık dayanışmaya dönüşecektir. Bu dayanışma kriz ve kaos bekleyenlerin hevesini bir kez daha kursaklarında bırakacaktır. Türkiye’yi emperyalizme kurban vermeyeceğiz” dedi.

BARIŞ VE HUZUR DİLEĞİ

Yaşlık, sözlerini şöyle tamamladı: “Memur-Sen olarak, ülkemizin ve İslam coğrafyasının içinden geçtiği bu zorlu süreçte, samimiyete ve paylaşmaya dayalı birlikteliğin daha da güçlenmesi temennisiyle, tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Bayramın ülkemizin ve bütün İslâm âleminin huzuruna, başarısına vesile olmasını diliyoruz.”

Bugün 14:02 TSİ - Gündem

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