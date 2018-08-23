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Sağlık’tan nöbetçi ekiplere ziyaret

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, 9 gün süren Kurban Bayramı tatili süresince görev başında bulunan nöbetçi ekipleri bulundukları şantiyelerde ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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İSU Genel Müdürlüğü, 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde 12 ilçede bulunan şube müdürlüğü şantiyeleri, arıza ihbar hattı Alo 185 Çağrı Merkezi, içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinde nöbetçi ekipler görevlendirildi. Kocaelililerin bayramı huzur içinde geçirmeleri için görevlendirilen ekipler, olası kesintisiz içme suyu ihtiyacını sağlamak, oluşan arızalara müdahale etmek ile altyapı hatları ve arıtma tesislerinin düzenli çalışmalarını sağlamak için bayram boyunca görev yapıyor.

MÜDÜRLERLE GÖRÜŞTÜ

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, önceki gün İzmit, Derince ve Körfez Şube Müdürlüğü şantiyelerini ayrı ayrı ziyaret etti. İzmit Şube Müdürü Muharrem Bektaş, Derince Şube Müdürü Serdar İnce ve Körfez Şube Müdürü Alper Engin’in hazır bulunduğu ziyaretlerde, şantiyelerde içme suyu, kanalizasyon, kanal temizleme ve vidanjör ekiplerinden oluşan nöbetçi ekipler ile görüşen genel müdür Sağlık, çalışanların bayramlarını kutladı.

ÇALIŞMA EKİBİNİ KUTLADI

Çalışanlara hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Ali Sağlık, “Kurban Bayramı’nda kurban kesimi nedeniyle su ve buna bağlı olarak kanalizasyon altyapısı daha da önemli hale geliyor. Nöbetçi ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında hizmet veriyor. Ciddi bir problem yaşamadık. Oluşan ani arızalara da anında müdahale ederek bölgeye kesintisiz hizmet veriyoruz. Bayramda ailelerinden uzak olarak kutsal bir görevi yapan çalışma arkadaşlarıma fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 14:03 TSİ - Gündem

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