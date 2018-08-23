Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:13 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:23 TSİ )

Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti

Vefat eden babasının cenazesi için geldiği Kocaeli'den Yalova'ya geçen Ramazan Karaosmanoğlu, geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetti.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Aslen Başiskele ilçesi Yuvacık Camidüzü köyünden olan ve Hollanda’da ikamet eden Muhammet Karaosmanoğlu (59) 1 ay kadar böbrek yetmezliği tanısı ile geldiği Kocaeli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti. Babasının cenazesi için Kocaeli’ye gelen Ramazan Karaosmanoğlu (38) bayramın 2. günü sabah saat 05.30 sıralarında Yalova ilçesi Altınova’da geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Ramazan Karaosmanoğlu’nun cenazesi Başiskele Yuvacık Camidüzü Köy Camii'nden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 14:13 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
Aysel Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı mask
Aysel Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Uyarılara rağmen ara sokaklar kan gölüne döndü mask
Uyarılara rağmen ara sokaklar kan gölüne döndü
Haldun Rodoslu kalp krizi geçirdi mask
Haldun Rodoslu kalp krizi geçirdi
Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü son yolculuğuna uğurlandı mask
Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü son yolculuğuna uğurlandı
İlhan Özel bugün toprağa verilecek mask
İlhan Özel bugün toprağa verilecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
Milyonlarca emekliye maaş şoku! mask
Milyonlarca emekliye maaş şoku!
Kaya ailesinin acı günü mask
Kaya ailesinin acı günü
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu! mask
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu!
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor! mask
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor!

GALERİ

Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı mask
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı
CHP’ye bayram geldi mask
CHP’ye bayram geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL