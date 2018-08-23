Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti

Aslen Başiskele ilçesi Yuvacık Camidüzü köyünden olan ve Hollanda’da ikamet eden Muhammet Karaosmanoğlu (59) 1 ay kadar böbrek yetmezliği tanısı ile geldiği Kocaeli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti. Babasının cenazesi için Kocaeli’ye gelen Ramazan Karaosmanoğlu (38) bayramın 2. günü sabah saat 05.30 sıralarında Yalova ilçesi Altınova’da geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Ramazan Karaosmanoğlu’nun cenazesi Başiskele Yuvacık Camidüzü Köy Camii'nden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.