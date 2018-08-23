‘Kapıdan kapıya internet’ İÇİN GERİ SAYIM

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, THY'nin geniş gövdeli uçaklarla yapılan uzun uçuşlarda internet hizmeti verdiğini, dünyada dar gövdeli uçaklarda internet hizmeti uygulamasının ise yeni yeni başladığını belirtti. THY'nin 150 dar gövde uçağına internet hizmeti almak için yaptıkları ihalenin bir ay içinde sonuçlanacağını dile getiren Ekşi, böylece dar veya geniş gövde ayrımı olmadan bütün THY'nin uçaklarında internet hizmetini verebileceklerini kaydetti.