Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, THY'nin geniş gövdeli uçaklarla yapılan uzun uçuşlarda internet hizmeti verdiğini, dünyada dar gövdeli uçaklarda internet hizmeti uygulamasının ise yeni yeni başladığını belirtti. THY'nin 150 dar gövde uçağına internet hizmeti almak için yaptıkları ihalenin bir ay içinde sonuçlanacağını dile getiren Ekşi, böylece dar veya geniş gövde ayrımı olmadan bütün THY'nin uçaklarında internet hizmetini verebileceklerini kaydetti.
Bugün 14:33 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:35 TSİ )
‘Kapıdan kapıya internet’ İÇİN GERİ SAYIM
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Yolcu artık telefonuna bağlı kalmak istiyor. Biz de dünyadaki bu trendi görerek, ^’kapıdan kapıya internet’ hizmetine geçeceğiz” dedi.
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Bugün 14:33 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz