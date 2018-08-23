İşsizlik maaşında YENİ DÖNEM

Sosyal güvenlik mevzuatımızda çalışanları koruyan birçok düzenleme bulunuyor. Kıdem tazminatı, işe geri dönüş hakkı gibi önlemlerin yanında işsizlik maaşı da bulunuyor. İşsiz kalan çalışan böylece 10 ay ödenek alarak yeni iş bulana kadar hayatını idame ettiriyor.

600 GÜN PRİM ŞARTI

İşsizlik sigortasını alma şartları ve uygulanma metodu diğer ülkelere baktığımızda bizde çok daha zorlaştırılmış durumda. Özellikle işten çıkarılma şartı ve prim sayıları çalışanları zorluyor. İşten kendi kusuru ve isteği dışında çıkarılan bir çalışanın işsizlik maaşı alması için son 3 yılda en az 600 gün prim ödeyerek çalışması gerekiyor.