Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan turizm merkezi Bodrum'da yiyecek-içeceklerin fırsatçılarca yüksek fiyattan satıldığına dair haberlere değindi. Bakan Ersoy, “Haberleri üzülerek okudum. ‘10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun’ gibi şeyler var. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz” dedi.
Bugün 14:35 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:36 TSİ )
Bakan’dan fiyat tepkisi!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan turizm merkezi Bodrum'da yiyecek-içeceklerin fırsatçılarca yüksek fiyattan satıldığına dair haberlere değindi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:35 TSİ - Ekonomi
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz