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Bugün 14:35 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:36 TSİ )

Bakan’dan fiyat tepkisi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan turizm merkezi Bodrum'da yiyecek-içeceklerin fırsatçılarca yüksek fiyattan satıldığına dair haberlere değindi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan turizm merkezi Bodrum'da yiyecek-içeceklerin fırsatçılarca yüksek fiyattan satıldığına dair haberlere değindi. Bakan Ersoy, “Haberleri üzülerek okudum. ‘10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun’ gibi şeyler var. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Bugün 14:35 TSİ - Ekonomi

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