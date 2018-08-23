Bakan’dan fiyat tepkisi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan turizm merkezi Bodrum'da yiyecek-içeceklerin fırsatçılarca yüksek fiyattan satıldığına dair haberlere değindi. Bakan Ersoy, “Haberleri üzülerek okudum. ‘10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun’ gibi şeyler var. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz” dedi.