Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:49 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:51 TSİ )

İzmit güreşleri için geri sayım başladı

15 Eylül Cumartesi günü 6’ncısı yapılacak olan İzmit Altın Kemer Yağlı Güreşleri için hummalı bir çalışma var. Güreş yeri de özenle hazırlanıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Doğu Kışla’daki Eski güreş alanına, kapalı otopark yapılması nedeniyle, bu yıl İzmit Altın Kemer Güreşlleri, Otogar karşısındaki çayırda yapılacak. Bu çayırın düzenlenmesi işini de bizzat pehlivanlarımız ve belediye çalışanları Şener Sar, Mustafa Bayram ile güreş efsanesi Sabri Göçer üstlendi. Şener Sar’ın jübile yapacağı bu güreşlerin aksaksız geçmesi için, en ufak ayrıntılara bile dikkat ediliyor.

SAR AÇIKLAMA YAPTI…

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediyespor güreş antrenörü ve eski pehlivanlardan Şener Sar “Ata sporu güreş demek, İzmit demektir. 6’ncısı yapılacak olan İzmit Altın Kemer Yağlı Güreşleri 15 Eylül Cumartesi günü yine İzmit’te gerçekleştirilecektir. Hiç şüphesiz en büyük pay İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan beyindir. Tam 6 yıldır, güreşe vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine huzurunuzda teşekkür ederim. Ben de jübileme herkesi davet ediyorum” dedi.

Bugün 14:49 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ve lig kapısı aralanıyor! mask
Ve lig kapısı aralanıyor!
Gölcükspor, tarlada başlıyor! mask
Gölcükspor, tarlada başlıyor!
Güneşspor’dan Boluspor’a! mask
Güneşspor’dan Boluspor’a!
Engin Varıcıoğlu futbola veda etti mask
Engin Varıcıoğlu futbola veda etti
Alikahya 10 numarasını buldu! mask
Alikahya 10 numarasını buldu!
Bize göre geçen sezonun altın 11’i mask
Bize göre geçen sezonun altın 11’i
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
Milyonlarca emekliye maaş şoku! mask
Milyonlarca emekliye maaş şoku!
Kaya ailesinin acı günü mask
Kaya ailesinin acı günü
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu! mask
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu!
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor! mask
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor!

GALERİ

Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı mask
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı
CHP’ye bayram geldi mask
CHP’ye bayram geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL