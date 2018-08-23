İzmit güreşleri için geri sayım başladı

Doğu Kışla’daki Eski güreş alanına, kapalı otopark yapılması nedeniyle, bu yıl İzmit Altın Kemer Güreşlleri, Otogar karşısındaki çayırda yapılacak. Bu çayırın düzenlenmesi işini de bizzat pehlivanlarımız ve belediye çalışanları Şener Sar, Mustafa Bayram ile güreş efsanesi Sabri Göçer üstlendi. Şener Sar’ın jübile yapacağı bu güreşlerin aksaksız geçmesi için, en ufak ayrıntılara bile dikkat ediliyor.

SAR AÇIKLAMA YAPTI…

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediyespor güreş antrenörü ve eski pehlivanlardan Şener Sar “Ata sporu güreş demek, İzmit demektir. 6’ncısı yapılacak olan İzmit Altın Kemer Yağlı Güreşleri 15 Eylül Cumartesi günü yine İzmit’te gerçekleştirilecektir. Hiç şüphesiz en büyük pay İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan beyindir. Tam 6 yıldır, güreşe vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine huzurunuzda teşekkür ederim. Ben de jübileme herkesi davet ediyorum” dedi.