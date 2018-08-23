Geleneksel güreşler Gölcük İhsaniye Denizevler Sahil Parkı’nda yapılacak. Saat 10.00 ile 19.00 arasındaki güreşlere, Türkiye çapında ünlü başpehlivanlar katılacak.
Bugün 14:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:53 TSİ )
Yarın Gölcük’te güreş şenliği var
Gölcük Belediyesi Yağlı Gürel Müsabakaları Cumartesi günü yapılıyor.
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Bugün 14:51 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz