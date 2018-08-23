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Bugün 14:51 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:53 TSİ )

Yarın Gölcük’te güreş şenliği var

Gölcük Belediyesi Yağlı Gürel Müsabakaları Cumartesi günü yapılıyor.

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Geleneksel güreşler Gölcük İhsaniye Denizevler Sahil Parkı’nda yapılacak. Saat 10.00 ile 19.00 arasındaki güreşlere, Türkiye çapında ünlü başpehlivanlar katılacak.

Bugün 14:51 TSİ - Spor

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