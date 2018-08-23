Yağlı güreş tesisleriyle, sporda önemli bir merkez haline gelen Körfez ilçeye bağlı Sevindikli Köyü Göleti’nde, bu kez de su kayağı şampiyonasıyla değişik bir heyecan yaşanacak. 29-30 Ağustos tarihlerinde iki gün sürecek olan Türkiye Büyükler Su Kayağı Tekne Arkası ve Wakeboard Türkiye Şampiyonası, Körfez Sevindikli Göleti Sukayağı Tesisleri’nde yapılacak. Ünlü sporcuların katılacağı şampiyona nefes kesecek.
Bugün 14:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:54 TSİ )
Sevindikli Göleti’nde su kayağı hazırlığı
Yağlı güreş tesisleriyle, sporda önemli bir merkez haline gelen Körfez ilçeye bağlı Sevindikli Köyü Göleti’nde, bu kez de su kayağı şampiyonasıyla değişik bir heyecan yaşanacak.
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Bugün 14:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz