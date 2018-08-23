Sevindikli Göleti’nde su kayağı hazırlığı

Yağlı güreş tesisleriyle, sporda önemli bir merkez haline gelen Körfez ilçeye bağlı Sevindikli Köyü Göleti’nde, bu kez de su kayağı şampiyonasıyla değişik bir heyecan yaşanacak. 29-30 Ağustos tarihlerinde iki gün sürecek olan Türkiye Büyükler Su Kayağı Tekne Arkası ve Wakeboard Türkiye Şampiyonası, Körfez Sevindikli Göleti Sukayağı Tesisleri’nde yapılacak. Ünlü sporcuların katılacağı şampiyona nefes kesecek.