Bu da çim halı bayramlaşması

Türk futbolunun bir zaman efsane isimlerinden olan Fevzi Açıkgöz de, sahibi olduğu huzur çim halı tesislerinde yakınlarıyla bayramlaştı. Bayramı her zamanki gibi sahada geçiren Kocaelispor efsanelerinden Fevzi Açıkgöz açıklamasında “Mahallemin enişteleri, çok sevdiğim kardeşlerim Niyazi Sarısüleyman, Mustafa Şahintürk, Recep Kartal, Sait Hatipoğlu ve yeğenimiz Ramazan Şahintürk ile Huzur Halı Saha Tesislerimizde bayramlaştık ve bol sohbette bulunduk. Tüm kardeşlerimizin bayramını tebrik ederiz” dedi.