Türk futbolunun bir zaman efsane isimlerinden olan Fevzi Açıkgöz de, sahibi olduğu huzur çim halı tesislerinde yakınlarıyla bayramlaştı. Bayramı her zamanki gibi sahada geçiren Kocaelispor efsanelerinden Fevzi Açıkgöz açıklamasında “Mahallemin enişteleri, çok sevdiğim kardeşlerim Niyazi Sarısüleyman, Mustafa Şahintürk, Recep Kartal, Sait Hatipoğlu ve yeğenimiz Ramazan Şahintürk ile Huzur Halı Saha Tesislerimizde bayramlaştık ve bol sohbette bulunduk. Tüm kardeşlerimizin bayramını tebrik ederiz” dedi.
Bugün 14:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:54 TSİ )
Bu da çim halı bayramlaşması
Bugün bayramın son günü. Bayramlaşmalar hala sürüyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:53 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz