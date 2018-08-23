Bir zamanlar olimpiyatların bile dev ismi olan judocumuz Erdal Selimoğlu, barlamda siyasi açıklaması ile dikkat çekti. Selimoğlu, “Siyasetin karar verici yöneticileri, bileninden değil de, vereninden alınan raporlar doğrultusunda doğru sonuca ulaşmada büyük sıkıntılar yaşıyor. Genelde kandırılıyorlar. Bilenine görev teslim etmeyip, alakası olmayanı görevlendirmek, koyundan yumurtlamayı, tavuktan doğurmasını beklemekten başka bir şey değildir” diyerek üstü kapalı olarak siyasileri eleştirdi.
Bugün 14:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:55 TSİ )
Sporcu Selimoğlu’dan siyasi açıklama…
Bir zamanlar olimpiyatların bile dev ismi olan judocumuz Erdal Selimoğlu, barlamda siyasi açıklaması ile dikkat çekti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:53 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz