Sporcu Selimoğlu’dan siyasi açıklama…

Bir zamanlar olimpiyatların bile dev ismi olan judocumuz Erdal Selimoğlu, barlamda siyasi açıklaması ile dikkat çekti. Selimoğlu, “Siyasetin karar verici yöneticileri, bileninden değil de, vereninden alınan raporlar doğrultusunda doğru sonuca ulaşmada büyük sıkıntılar yaşıyor. Genelde kandırılıyorlar. Bilenine görev teslim etmeyip, alakası olmayanı görevlendirmek, koyundan yumurtlamayı, tavuktan doğurmasını beklemekten başka bir şey değildir” diyerek üstü kapalı olarak siyasileri eleştirdi.