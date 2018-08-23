Fıkra gibi hırsızlık!

Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi tren garı mevkiinde meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait kullanılır vaziyette bulunan çeşmenin musluk başlıkları, bazı kişi ve ya kişiler tarafından çalındı. Çok sayıda vatandaş olayın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak "Bu kadarına da pes" dedi. Fıkra gibi olay sonrası paylaşımları gören TESKi ekipleri, çalınan musluk başlıklarının yerine yenisini taktı.