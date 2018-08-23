Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi tren garı mevkiinde meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait kullanılır vaziyette bulunan çeşmenin musluk başlıkları, bazı kişi ve ya kişiler tarafından çalındı. Çok sayıda vatandaş olayın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak "Bu kadarına da pes" dedi. Fıkra gibi olay sonrası paylaşımları gören TESKi ekipleri, çalınan musluk başlıklarının yerine yenisini taktı.
Bugün 15:01 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:10 TSİ )
Fıkra gibi hırsızlık!
Tekirdağ’da, bir çeşmenin musluk başları çalındı.
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Bugün 15:01 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz