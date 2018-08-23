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Yol kenarındaki köpeği odunla yaraladı

Ordu’da bir kişi, yol kenarında duran bir köpeği odunla vurarak yaraladı.

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Olay, Çatalpınar ilçesinde bir caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında duran bir köpeğe, aynı yoldan geçmekte olan bir şahıs arkasına sakladığı odunla yaklaşarak hızla vurmaya başladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında köpeği odunla kovalayan vatandaş tepkilere yol açtı.

Valilikten açıklama

Konuyla ilgili olarak Ordu Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, "Çatalpınar ilçemizde bir şahsın köpeğe sopa ile vurarak yaraladığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Valimiz Sayın Seddar Yavuz, olaya sebebiyet veren şahsın yakalanması ve hakkında gerekli işlemin yapılması için ilgililere talimat vermiştir. Talimat üzerine, Çatalpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler derhal yapılmış olup, görüntüdeki şahsın kimlik bilgilerine ulaşılmıştır. Şahıs hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari işlem başlatılmıştır" denildi.

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