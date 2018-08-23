Ali Toltar: Gelişmemizden rahatsızlar

Dilovası’nda düzenlenen kent bayramlaşması, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleşti. Büyük ilgi gören programa AKP Milletvekili Sami Çakır, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“GELİŞMEMİZDEN RAHATSIZLAR”

Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Kurban Bayramı’nın sevginin ve kardeşliğin, milletçe birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerimizin her yönüyle yaşanacağı günler olmasını diliyorum. Ülkemizin büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olanların sebep olduğu zulümler son bulacak ve ülkemiz emin adımlarla hedeflerine yol alacak. Biz kenetlendikçe daha da büyüyoruz. Dilovası halkının ve İslam âleminin bayramını kutluyorum” dedi.

“ACILAR SON BULSUN”

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ise bayramların birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıktığı günler olduğunu ifade etti. Çakır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Güven ve huzur içerisinde ülkemizde bayramı yaşarken, dünyanın başka coğrafyalarında Müslümanlar zulüm görerek, bayramı bayram tadında yaşayamıyor. Rabbim bizlere mutlu, huzurlu bayramlar nasip etsin. Hepinizin bayramını tebrik ederim.”

KAYMAKAM’DAN KUTLAMA

Son olarak konuşan Kaymakam Mustafa Asım Alkan da, “Bayramlar birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın en güzel göstergeleridir. Sevginin ve kardeşliğin pekiştiği, küskünlüklerin son bulduğu, huzurun arttığı en güzel günlerimizdir. Tüm İslam âlemindeki kardeşlerimizin acılarını son bulmasını temenni ediyorum. Devlet ve millet el ele güzel bir bayram geçirmemizi diliyorum” dedi.