Gebzeliler meydanda bayramlaştı

Gebze’de geleneksel ilçe bayramlaşması Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde Kurban Bayramı’nın ikinci günü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Çok sayıda vatandaşın aileleriyle birlikte katıldığı kent meydanındaki ilçe bayramlaşmaya Köşker’in yanı sıra AKP Milletvekili Cemil Yaman, AKP İlçe Başkanı İrfan Ayar, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, İlçe Jandarma Komutanı Barış Eke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, meclis üyeleri, muhtarlar ile STK temsilcileri katıldı.

BİRLİK OLMA ZAMANI

Törende konuşan belediye başkanı Adnan Köşker, “Ülkemizi hedef alanlar siyasi ve ekonomik mekanizmalarını harekete geçirmeye çalışıyorlar. Biz bir olduğumuzda daha öncekiler gibi yaptıklarından istedikleri neticeyi alamadıklarını gördük. Ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşa karşı birlik olmalıyız. Kurban Bayramının ülkemize ve tüm İslam alemine mübarek olmasını diliyorum” dedi.

“TÜRKİYE BİZİM KADERİMİZ”

AKP Milletvekili Cemil Yaman da konuşmasında “Bizim kaderimiz Anadolu’dur, Türkiye bizim kaderimizdir” dedi. Yaman, “Dünyanın en güzel kaderine sahibiz. Aziz bir milletin ferdiyiz. Kocaeli, Türkiye’nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bu kentin en özel ilçelerinden biri Gebze’dir. Tüm Gebze halkının bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.