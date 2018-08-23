Kandıralılar bayramın 2. günü bayramlaştı

Düzenlenen bayramlaşma programına AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.
KÖKEN’DEN KUTLAMA
Törende konuşan belediye başkanı Ünal Köken, “Bayramlarımız yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığı, sevgi ve saygı ikliminin hâkim olduğu müstesna günlerdir. Toplumsal birliği sağlayan, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın yoğun olarak yaşandığı bayramınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz