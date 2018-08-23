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Kandıralılar bayramın 2. günü bayramlaştı

Kandıra Belediyesi tarafından Kurban Bayramı’nın ikinci gününde düzenlenen ilçe bayramlaşması Belediye Çay Bahçesi’nde gerçekleşti.

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Düzenlenen bayramlaşma programına AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KÖKEN’DEN KUTLAMA

Törende konuşan belediye başkanı Ünal Köken, “Bayramlarımız yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığı, sevgi ve saygı ikliminin hâkim olduğu müstesna günlerdir. Toplumsal birliği sağlayan, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın yoğun olarak yaşandığı bayramınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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