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Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP’nin sorununu açıkladı: CHP’nin 3 düşmanı var

Körfez İlçe Örgütü’nün düzenlediği bayramlaşma programına katılan CHP Milletvekili Haydar Akar, çok önemli bir konuya dikkat çekti. Akar, “Bizim en büyük düşmanımız; dinsel algı oluşturulması, tarihsel yanılgı ve aramızda birlik-beraberliğin sağlanamamasıdır” dedi.

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CHP Körfez İlçe Örgütü’nün geleneksel bayramlaşması, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde parti binasında gerçekleşti. İlçe başkanı Cavit Dağdeviren’in ev sahipliğinde yapılan ve milletvekili Haydar Akar’ın da katıldığı bayramlaşmada parti yöneticilerinin yanı sıra meclis üyeleri ve çok sayıda CHP’li hazır bulundu.

“KADINLAR SÜREÇTE OLMALI”

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği törende konuşan ilçe başkanı Cavit Dağdeviren, partililere yerel seçimleri hedef olarak gösterdi ve mutlak başarı vurgusu yaptı. Milletvekili Haydar Akar ise, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçim sürecinde özellikle kadınların mutlak suretle saha çalışmalarında olmalarını istedi.

“3 DÜŞMANIMIZ VAR”

Akar, konuşmasında, “CHP olarak birlik olmalıyız. Yerel seçimlerde başarı istiyorsak, kadınları bu işe dahil etmeliyiz. Her bir üyemizin eşine ulaşmalıyız ve meselemizi anlatmalıyız. CHP’nin üç düşmanı var ve bu yüzden insanları ikna etmekte zorlanıyoruz. Bunlardan biri dinsel algı oluşturulması. Diğeri, tarihsel yanılgı. Üçüncüsü ise kendi aramızda birlik ve beraberliğin sağlanamamasıdır. Bunları bir an önce çözmemiz ve yerel seçimlere çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

“KEMİK OYUMUZ YÜZDE 25-26”

Milletvekili Haydar Akar, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Yeni isimler, yeni yüzlerin partiye gelmesi önemlidir. Bunun için gayret göstermeliyiz. Bizim oyumuz yüzde 25-26 civarında. Biz bu oyu çalışsak da; çalışmasak da alırız. Önemli olan; geldiğimiz bu oy oranını en üst düzeye çekmek ve mutlak başarı elde etmektir. Biz buna odaklanmalıyız.”

Bugün 16:12 TSİ - Siyaset

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