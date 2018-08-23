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Boş arazide yangın paniği!

Gebze'de evlerin hemen yanında bulunan boş arazide otların tutuşması sonucu çıkan yangın, binalara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Olay saat 13.30 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi 2065 Sokak’ta boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çok sayıda evin bulunduğu sokağın hemen yan tarafında bulunan Y.U. isimli vatandaşa ait boş arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri evlere doğru ilerleyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının söndürüldüğünü gören vatandaşlar, çok korktuklarını ifade ederek itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 

Bugün 17:03 TSİ - Asayiş

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