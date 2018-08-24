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Tatilciler çareyi yol kenarlarında uyumakta buldu

Trafiğe kalmamak için Kurban Bayramı tatilinden erken dönen vatandaşlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı vatandaşlar geceyi yol kenarlarında uyuyarak ve dinlenerek geçirdi.

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Trafiğe kalmamak için Kurban Bayramı tatilinden erken dönen vatandaşlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde akşam saatlerinde akıcı bir şekilde seyreden trafik gece yarısından itibaren artmaya başladı. Otoyolun Kartepe kesiminde yaşanan yoğunluk sürücülerin normal hızlarından oldukça yavaş seyretmelerine neden olurken, trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

"BURADA UYUMAYI PLANLIYORUZ"

Bazı vatandaşlar çareyi mola vermekte buldu. Kartepe'de mola veren tatilcilerden Nergiz Akça, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçirdiklerini, dönüş trafiğine kalmamak için bayramın üçüncü günü Edirne'ye gitmek üzere yola çıktıklarını bildirdi. Sakarya'yı geçtikten sonra yoğun trafikle karşılaştıklarını belirten Akça, "Yoğunluğun geçmesini beklemek için mola verdik, gerekirse burada uyumayı planlıyoruz." diye konuştu.

20 KM YOLU 3 SAATTE KATETTİLER

Kayseri'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Adnan Aslan da Sapanca sapağına gelene kadar rahat geldiklerini fakat Kartepe'ye girdikten sonra trafiğin birden yavaşladığını aktardı. Yaklaşık 20 kilometrelik yolu 3 saatte katettiğini vurgulayan Aslan, aracının hararet yapması nedeniyle park alanına girdiklerini, trafik akışı normale dönene kadar burada bekleyeceklerini kaydetti.

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