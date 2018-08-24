Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

Bayram tatilinde çocuklarıyla güzel vakit geçirmek isteyen aileler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türlerini de bünyesinde barındırmasıyla "canlı gen bankası" olarak nitelendirilen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ni tercih etti. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü bölgede, yoğun ilgi nedeniyle gişelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu. Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın, yaptığı açıklamada, tür ve hayvan sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olduklarını belirterek, 286 türde 3 bin 600 hayvana ev sahipliği yaptıklarını söyledi. İstanbul ve Kocaeli'nin tam ortasında bir lokasyona sahip oldukları için bu iki ilden de yoğun ilgi gördüklerini dile getiren Aydın, "Yaz tatilinde olduğumuz için diğer birçok ilden gelenler var. İstanbul ve Kocaeli'ye akraba ziyaretine gelenler de yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

"50 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYORDUK"

Aydın, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi trafiğinin oldukça yükseldiğini aktararak, "9 günlük bayram tatilinde 50 bin ziyaretçi bekliyorduk, bugün itibarıyla bunun yarısına ulaştık. Şu an 5 gişemiz çalışıyor, buna rağmen kuyruklar oluşuyor çünkü çok fazla ilgi var." ifadelerini kullandı. Parkta çocuklar için çeşitli etkinlikler de düzenlediklerini anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Bu etkinlikler sayesinde çocuklar doğada canlı olarak göremeyeceği birçok hayvanı yakından görüp, beslenmesini izliyorlar ya da farklı bir davranışını gözlemleyebiliyorlar. En çok ilgi çeken hayvanlar maymunlar oluyor ama aslanlar, kaplanlar ve jaguarlar da minik ziyaretçilerimizin en çok bildiği hayvan olduğu için onlar da çok ilgi görüyor. Hava sıcak olduğu için bazı hayvanlar gölgeye çekilebiliyor. Onun için hareketlilik neredeyse insanlar oraya koşuyorlar. Zürafa, zebra ve deve kuşlarının bir arada yaşadığı Afrika bölgemiz de en çok ilgi gören bölümler arasında yer alıyor."