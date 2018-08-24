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Balıkçılara modern satış yeri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sahilde balıkçılar için yaptığı yeni balık satış yeri çalışmaları hızla sürüyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halkevi’nde faaliyet gösteren balık satıcıları için sahil bölgesinde yeni satış alanı oluşturuyor. Balık sezonunun başlamasına haftalar kala vatandaşlar ve satıcılar heyecanla taze balıkların yolunu gözlerken Büyükşehir Belediyesi de yeni balık satış yerinin sezona yetişmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yeni satış yerinin ferah ortamında balık alışverişi daha rahat bir şekilde gerçekleştirilecek. Eylül ayıyla birlikte satıcılar bol bir sezon beklerken vatandaşlarda ucuza balık yemeyi ümit ediyorlar.

RAHAT ALIŞVERİŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha rahat şekilde balık alabilmeleri için sahil bölgesinde yeni balık satış yeri yapıyor. Çalışmaları hızla devam eden yen balık satış yerinin traverten dış cephe kaplaması devam ediyor. Saha betonu çalışmaları yapılan projede dükkan içi asma tavan imalatı devam yapılıyor. Duvarlarda alçı sıva imalatları sürerken elektrik ve mekanik imalatlar devam ediyor. Dükkan içi tuzlu su hattının da kazısı yapılıyor.

KOLAY ULAŞIM

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Yeni balık satış yeri inşası bittiğinde Halk Evi’nde faaliyet gösteren balıkçılar buraya taşınacak.Sahil Otoparkı balıkçı lokantalarının karşısında inşa edilen yeni satış yeri geniş ve ferah yapısıyla hizmet verecek.Otopark sıkıntısı olmayan, geniş mekanıyla yeni satış yeri vatandaşların sezon boyunca uğrak mekanı olacak. Yapım çalışmaları süren satış yerinin yeni sezonda hizmete girmesi planlanıyor.

OTOPARKIN YANINDA

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Bin metrekare alan üzerinde kurulan balık satış yerininsahil otoparkının hemen yanında olması otopark sorununu da ortadan kaldıracak. Aracını otoparka bırak vatandaşlar kısa bir yürümenin ardından satış yerine ulaşarak alışverişlerini yapacaklar. Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün sahil kısmından inen vatandaşlar yaklaşık 50 metre mesafedeki balık satış yerine kolayca ulaşabilecekler.

9 SATIŞ BÖLÜMÜ

Zemin ve asma kat şeklinde planlanan yapının taban inşaat alanı 734 metrekare, toplam inşaat alanı da 825 metrekare. Yapının içinde 7 adet balık satış bölümü ve iki adet de manav dükkanı yer alıyor. Her bir balık satış bölümü 70 metrekare alana sahip.

Bugün 09:56 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Nurettin Öztürk - buraya ulaşmak için bir üst geçit gerekiyor.demiryolu insanların sahil ile olan bağlantısını kesti.demiryolu daha kuzeyden geçmeli

Yanıtla . 0Beğen 24 Ağustos 10:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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