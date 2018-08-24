Dilovası Belediyesi'ne ait araçların, ilçe merkezine yakın bir yerde bulunan TIR parkına çöplerini boşalttığı ve bu parkın hemen yanında bulunan yeşil alanın harfiyat alanına dönüştürülmesi üzerine belediye yetkilileri ile görüşen Dilovası Çevre Koruma Geliştirme Platformu Derneği Başkanı Faruk Yıldırım çöplerin bayram boyunca burada toplanıp, bayramdan sonra ise atık tesisine gönderileceği yanıtını aldı. Harfiyat alanının kapatılacağını sözünü alan Yıdlırım, bir gün sonra tekrardan alana gitti. Harfiyat döküm işinde herhangi bir durmanın olmadığını gören Yıldırım, bunun üzerine bayramdan sonraya kadar belediye yetkililerine süre verdiğini bu çöplerin ve hafriyatların kaldırılmaması halinde 5 bin kişiyle bu alanda eylem yapacaklarını açıkladı.
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Dilovalılar beş bin kişiyle eylem yapacak!
Dilovası Belediyesi'ne ait araçların, ilçe merkezine yakın bir yerde bulunan TIR parkına çöplerini boşalttığı ve bu parkın hemen yanında bulunan yeşil alanın hafriyat alanına dönüştürülmesi üzerine Dilovalı çevrecilerin beş bin kişi ile eylem yapma hazırlığında oldukları öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz