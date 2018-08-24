Hızlı araç evin bahçesine uçtu!

Kurban Bayramın üçüncü günü Çayırova Güzeltepe mevkiinde meydana gelen kazada, bayram nedeniyle boş olan yolda aşırı hızla giden bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aracı kontrol edemeyince takla atarak bir evin bahçesine uçtu. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sürücü de hafif yaralandı.