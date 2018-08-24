Kurban Bayramın üçüncü günü Çayırova Güzeltepe mevkiinde meydana gelen kazada, bayram nedeniyle boş olan yolda aşırı hızla giden bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aracı kontrol edemeyince takla atarak bir evin bahçesine uçtu. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sürücü de hafif yaralandı.
Bugün 10:11 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:47 TSİ )
Hızlı araç evin bahçesine uçtu!
Kurban Bayramının 3. günü Çayırova Güzeltepe mevkiinde korkutan bir kaza meydana geldi.
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Bugün 10:11 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz