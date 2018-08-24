Hastanelerde yeni dönem! Hasta kendi karar verecek...

Hastanelerde yeni dönem! Poliklinik ekranlarında istemeyen hastaların isimleri gizlenecek. Akşam'dan Doruk Çakar'ın haberine göre, hastalar isimlerinin ekrana yansıtılmasını istememeleri durumunda sıra numarası, hasta numarası ya da TC kimlik numaralarıyla muayene alanlarına çağırılacak. Uygulamayla hasta mahremiyeti maksimum ölçüde sağlanmış olacak. Yaşadığı rahatsızlığın duyulacağı endişesiyle doktora başvurmaktan çekinen çok sayıda hastaya bu yolla sağlık hizmeti verilebilecek. Söz konusu uygulamanın pilot olarak psikiyatri ve kadın doğum gibi polikliniklerde başlatılması planlanıyor.