Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 Eylül Cumartesi günü oğlu için Gebze Hünkar Çayırı’nda muhteşem bir düğün yapmaya hazırlanıyor. Kır düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının şahit olarak katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilindiği gibi 24 Haziran seçimleri sonrası yeniden yurt genelinde teşekkür ziyaretlerine başlamıştı. 8 Eylül günü Recep Akdağ’ın oğlunun düğününe katılmak için Gebze’ye gelmesi beklenen Erdoğan’ın aynı gün İzmit’e de uğrayıp, teşekkür konuşması yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin programı önümüzdeki hafta belli olacak.
Bugün 10:40 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:41 TSİ )
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye gelebilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlunun düğünü için Gebze'ye gelebilir. Erdoğan'ın daha sonra İzmit'e geçmesi beklenirken kesin program önümüzdeki hafta netleşecek.
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Bugün 10:40 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz