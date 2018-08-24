Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye gelebilir

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 Eylül Cumartesi günü oğlu için Gebze Hünkar Çayırı’nda muhteşem bir düğün yapmaya hazırlanıyor. Kır düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının şahit olarak katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilindiği gibi 24 Haziran seçimleri sonrası yeniden yurt genelinde teşekkür ziyaretlerine başlamıştı. 8 Eylül günü Recep Akdağ’ın oğlunun düğününe katılmak için Gebze’ye gelmesi beklenen Erdoğan’ın aynı gün İzmit’e de uğrayıp, teşekkür konuşması yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin programı önümüzdeki hafta belli olacak.