Kurban kesiminde kavga çıktı!

Alınan bilgi ve iddialara göre, bayramın birinci günü Körfez ilçesi İlimtepe’de kurban kesim alanında iki gurup arasında başlayan tartışma kavga ile bitti. Kalabalık olarak S.K. ile Y.K. kardeşlerin üzerlerine gelen karşı grup, iki kardeşi yaraladı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşin yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.