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Kurban kesiminde kavga çıktı!

Körfez İlimtepe’de kurban kesim alanında iki gurup arasında başlayan tartışma kavga ile bitti.

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Alınan bilgi ve iddialara göre, bayramın birinci günü Körfez ilçesi İlimtepe’de kurban kesim alanında iki gurup arasında başlayan tartışma kavga ile bitti. Kalabalık olarak S.K. ile Y.K. kardeşlerin üzerlerine gelen karşı grup, iki kardeşi yaraladı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşin yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yorumlar

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Erol Demirbek - ne kurban ın gerçek anlamını biliyoruz ne bayramın. ilkellik kanımıza işlemiş, cahil halka kurbanın tam anlamını anlatan görevlilerde yok. bir para kurban etme yarışı var sadece . insan olan kurban töreninde, bayram gününde sakin olur huşu içinde olur İNSAN olur .

Yanıtla . 0Beğen 24 Ağustos 11:45

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