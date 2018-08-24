İzmit’te kaçak yapılara göz açtırılmıyor. Malta Mahallesi’nde kaçak olarak yapılan bir yapı İzmit Belediyesi ekiplerince yıkıldı. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Malta Mahallesi Eser Sokak’ta Büyükşehir Belediyesi’ne ait alana Yaşar Yurtsever tarafından kaçak olarak baraka yapıldığını belirterek “ 775 sayılı Gecekondu Yasasının 18.maddesine istinaden ekiplerimizce söz konusu barakanın yıkımı gerçekleştirilmiştir” dediler.
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İzmit'te kaçak yapı yıkıldı
İzmit’te kaçak yapılara göz açtırılmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz