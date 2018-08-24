İzmit'te kaçak yapı yıkıldı

İzmit’te kaçak yapılara göz açtırılmıyor. Malta Mahallesi’nde kaçak olarak yapılan bir yapı İzmit Belediyesi ekiplerince yıkıldı. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Malta Mahallesi Eser Sokak’ta Büyükşehir Belediyesi’ne ait alana Yaşar Yurtsever tarafından kaçak olarak baraka yapıldığını belirterek “ 775 sayılı Gecekondu Yasasının 18.maddesine istinaden ekiplerimizce söz konusu barakanın yıkımı gerçekleştirilmiştir” dediler.