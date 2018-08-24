Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:01 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:02 TSİ )

İzmit'te kaçak yapı yıkıldı

İzmit’te kaçak yapılara göz açtırılmıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit’te kaçak yapılara göz açtırılmıyor. Malta Mahallesi’nde kaçak olarak yapılan bir yapı İzmit Belediyesi ekiplerince yıkıldı. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Malta Mahallesi Eser Sokak’ta Büyükşehir Belediyesi’ne ait alana Yaşar Yurtsever tarafından kaçak olarak baraka yapıldığını belirterek “ 775 sayılı Gecekondu Yasasının 18.maddesine istinaden ekiplerimizce söz konusu barakanın yıkımı gerçekleştirilmiştir” dediler.

Bugün 11:01 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Karamürsel'deki kasaplarda bayram yoğunluğu mask
Karamürsel'deki kasaplarda bayram yoğunluğu
Kandıra sahillerinde bayram yoğunluğu mask
Kandıra sahillerinde bayram yoğunluğu
Usta oyuncu hayatını kaybetti mask
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Fıkra gibi hırsızlık! mask
Fıkra gibi hırsızlık!
Tuzla-Çayırova bağlantısıyla kolay ulaşım mask
Tuzla-Çayırova bağlantısıyla kolay ulaşım
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Derince'de kurban rezaleti! mask
Derince'de kurban rezaleti!
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu! mask
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu!
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek! mask
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek!
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor! mask
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor!
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti mask
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti

GALERİ

Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL