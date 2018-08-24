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41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 6 YARALI!

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinden Giresun’a gitmekte olan Harun Yılmaz idaresindeki 34 UCB 22 plakalı otomobil ile Çetin Başkaya'nın kullandığı 41 AAB 3526 plakalı otomobil aynı istikamete seyir halindeyken çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 34 UCB 22 plakalı araç sürücüsü Harun Yılmaz (50) ile yolcu Ensar Yılmaz (18) ve 41 AAB 3526 plakalı araç sürücüsü Çetin Başkaya (41) ve yolcular Mert Can Kuzu (19), Arzu Gümüş (36), Çiğsenur Kuzu (13) yaralandı. Kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan Canan Yalazar (33) isimli kadın ise, kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet güçleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Bugün 11:03 TSİ - Asayiş

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